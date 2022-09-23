ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. США встретятся с Китаем, Пуэрто-Рико сыграет с Бельгией

Сегодня в Австралии пройдут три матча в рамках чемпионата мира среди женских сборных.
США встретятся с Китаем, Пуэрто-Рико сыграет с Бельгией.
Женщины
Австралия
Групповой этап
Группа А
США – Китай
24 сентября. 7.30
Босния и Герцеговина – Южная Корея
24 сентября. 11.00
Пуэрто-Рико – Бельгия
24 сентября. 13.30
Положение команд: США – 2-0, Китай – 2-0, Пуэрто-Рико – 1-1, Бельгия – 1-1, Босния и Герцеговина – 0-2, Южная Корея – 0-2.
Группа B
Положение команд: Канада – 2-0, Франция – 1-1, Сербия – 1-1, Япония – 1-1, Австралия – 1-1, Мали – 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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