ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. США встретятся с Китаем, Пуэрто-Рико сыграет с Бельгией

Сегодня в Австралии пройдут три матча в рамках чемпионата мира среди женских сборных.

США встретятся с Китаем, Пуэрто-Рико сыграет с Бельгией.

Чемпионат мира

Женщины

Австралия

Групповой этап

Группа А

США – Китай

24 сентября. 7.30

Босния и Герцеговина – Южная Корея

24 сентября. 11.00

Пуэрто-Рико – Бельгия

24 сентября. 13.30

Положение команд: США – 2-0, Китай – 2-0, Пуэрто-Рико – 1-1, Бельгия – 1-1, Босния и Герцеговина – 0-2, Южная Корея – 0-2.

Группа B

Положение команд: Канада – 2-0, Франция – 1-1, Сербия – 1-1, Япония – 1-1, Австралия – 1-1, Мали – 0-2.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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