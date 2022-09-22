ЧМ-2022. Женщины. США были сильнее Бельгии, Сербия уступила Канаде и другие матчи

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Сегодня в Австралии стартовал чемпионат мира среди женских сборных.

В первый игровой день США были сильнее Бельгии, Сербия уступила Канаде.

Чемпионат мира

Женщины

Австралия

Групповой этап

Группа А

Босния и Герцеговина – Пуэрто-Рико – 58:82 (16:31, 20:22, 9:16, 13:13)

БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Джонс (15 + 8 подборов), Дзомбета (11).

ПУЭРТО-РИКО: Гирантес (26 + 9 подборов + 8 передач), Кинонес (15 + 7 подборов).

22 сентября. 3:30

США – Бельгия – 87:72 (32:22, 16:17, 24:17, 15:16)

США: Стюарт (22), Томас (14 + 7 подборов + 9 передач), Лойд (14).

БЕЛЬГИЯ: Ванло (13), Аллеманд (10).

22 сентября. 4:30

Южная Корея – Китай – 44:107 (11:27, 9:27, 12:26, 12:27)

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Парк (14), Шин (9).

КИТАЙ: Янг, Ли (обе – 14).

22 сентября. 10:30

Положение команд: Китай – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, США – 1-0, Бельгия – 0-1, Босния и Герцеговина – 0-1, Южная Корея – 0-1.

Группа B

Канада – Сербия – 67:60 (15:16, 23:12, 16:13, 13:19)

КАНАДА: Александер (13 + 7 подборов), Филдс (12).

СЕРБИЯ: Андерсон (18 + 5 подборов), Крайсник (17 + 8 подборов).

22 сентября. 6:00

Япония – Мали – 89:56 (21:18, 26:11, 19:15, 23:12)

ЯПОНИЯ: Хирасита (17), Тодо (14).

МАЛИ: Н’Диайе (13), Коне (10 + 14 подборов).

22 сентября. 7:00

Австралия – Франция

22 сентября. 13:30

Положение команд: Япония – 1-0, Канада – 1-0, Франция – 0-0, Австралия – 0-0, Сербия – 0-1, Мали – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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