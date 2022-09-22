ЧМ-2022. Женщины. США были сильнее Бельгии, Сербия уступила Канаде и другие матчи

Сегодня в Австралии стартовал чемпионат мира среди женских сборных.
В первый игровой день США были сильнее Бельгии, Сербия уступила Канаде.
Женщины
Австралия
Групповой этап
Группа А
Босния и Герцеговина – Пуэрто-Рико – 58:82 (16:31, 20:22, 9:16, 13:13)
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА: Джонс (15 + 8 подборов), Дзомбета (11).
ПУЭРТО-РИКО: Гирантес (26 + 9 подборов + 8 передач), Кинонес (15 + 7 подборов).
22 сентября. 3:30
США – Бельгия – 87:72 (32:22, 16:17, 24:17, 15:16)
США: Стюарт (22), Томас (14 + 7 подборов + 9 передач), Лойд (14).
БЕЛЬГИЯ: Ванло (13), Аллеманд (10).
22 сентября. 4:30
Южная Корея – Китай – 44:107 (11:27, 9:27, 12:26, 12:27)
ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Парк (14), Шин (9).
КИТАЙ: Янг, Ли (обе – 14).
22 сентября. 10:30
Положение команд: Китай – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, США – 1-0, Бельгия – 0-1, Босния и Герцеговина – 0-1, Южная Корея – 0-1.
Группа B
Канада – Сербия – 67:60 (15:16, 23:12, 16:13, 13:19)
КАНАДА: Александер (13 + 7 подборов), Филдс (12).
СЕРБИЯ: Андерсон (18 + 5 подборов), Крайсник (17 + 8 подборов).
22 сентября. 6:00
Япония – Мали – 89:56 (21:18, 26:11, 19:15, 23:12)
ЯПОНИЯ: Хирасита (17), Тодо (14).
МАЛИ: Н’Диайе (13), Коне (10 + 14 подборов).
22 сентября. 7:00
Австралия – Франция
22 сентября. 13:30
Положение команд: Япония – 1-0, Канада – 1-0, Франция – 0-0, Австралия – 0-0, Сербия – 0-1, Мали – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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