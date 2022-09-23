ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. США сыграют с Пуэрто-Рико, Франция встретится с Канадой и другие матчи

Сегодня в Австралии пройдут шесть матчей в рамках чемпионата мира среди женских сборных.
США сыграют с Пуэрто-Рико, Франция встретится с Канадой.
Женщины
Австралия
Групповой этап
Группа А
Пуэрто-Рико – США
23 сентября. 3.30
Бельгия – Южная Корея
23 сентября. 6.00
Китай – Босния и Герцеговина
23 сентября. 7.30
Положение команд: Китай – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, США – 1-0, Бельгия – 0-1, Босния и Герцеговина – 0-1, Южная Корея – 0-1.
Группа B
Сербия – Япония
23 сентября. 5.00
Франция – Канада
23 сентября. 11.00
Мали – Австралия
23 сентября. 13.30
Положение команд: Япония – 1-0, Канада – 1-0, Франция – 1-0, Австралия – 0-1, Сербия – 0-1, Мали – 0-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Это был Евробаскет звезд. Но Дончич, Яннис и Йокич оказались в тени других – почему так?
Золото взяла самая управляемая команда Евробаскета – Испания. Экс-тренер «Химок» Серджо Скариоло доминирует
Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров