ЧМ-2022 по баскетболу. Женщины. США сыграют с Пуэрто-Рико, Франция встретится с Канадой и другие матчи

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Сегодня в Австралии пройдут шесть матчей в рамках чемпионата мира среди женских сборных.

США сыграют с Пуэрто-Рико, Франция встретится с Канадой.

Чемпионат мира

Женщины

Австралия

Групповой этап

Группа А

Пуэрто-Рико – США

23 сентября. 3.30

Бельгия – Южная Корея

23 сентября. 6.00

Китай – Босния и Герцеговина

23 сентября. 7.30

Положение команд: Китай – 1-0, Пуэрто-Рико – 1-0, США – 1-0, Бельгия – 0-1, Босния и Герцеговина – 0-1, Южная Корея – 0-1.

Группа B

Сербия – Япония

23 сентября. 5.00

Франция – Канада

23 сентября. 11.00

Мали – Австралия

23 сентября. 13.30

Положение команд: Япония – 1-0, Канада – 1-0, Франция – 1-0, Австралия – 0-1, Сербия – 0-1, Мали – 0-1.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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