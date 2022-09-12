Стоян Вранкович ушел с поста президента Федерации баскетбола Хорватии

Президент Федерации баскетбола Хорватии Стоян Вранкович объявил об отставке после поражения национальной сборной Хорватии от команды Финляндии в 1/8 финала плей-офф Евробаскета-2022.

В третий раз подряд хорватской сборной не удалось дойти до четвертьфинала чемпионата Европы, несмотря на наличие в составе таких игроков, как Боян Богданович, Ивица Зубац, Дарио Шарич и Марио Хезоня.

«После вчерашнего вечера и последнего матча Хорватии на чемпионате Европы в этом году я решил уйти с поста президента Федерации баскетбола Хорватии, тем самым взяв на себя ответственность.

Я прошу прощение у болельщиков, которые оказывают бесконечную поддержку сборной, но на данный момент у меня нет решения, которое улучшит ситуацию.

Хочу поблагодарить всех игроков за их участие в сборной и приложенные усилия, а также тренерский штаб и медицинскую бригаду. Также поблагодарю всех сотрудников федерации, которые поддерживали меня последние шесть лет», – говорится в заявлении Вранковича.

Главный фаворит вылетел с Евробаскета. Йокич был в порядке, но сербов снесли эмоциональным торнадо имени Джанмарко Поццекко