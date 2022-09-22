Джон Уолл: «Мне чуть не пришлось ампутировать ногу»

Разыгрывающий рассказал, что ему чуть не ампутировали ногу из-за сильной инфекции, которая возникла в результате операции.

«Все случилось очень быстро. За три года я прошел путь от вершины мира до потери почти всего, что мне когда-либо было дорого.

В 2017-м я вскакиваю на комментаторский стол в Вашингтоне после того, как мы продлили серию против «Бостона» до 7-го матча, и я король города. Я получаю максимальное продление контракта и думаю, что я игрок «Уизардс» на всю жизнь.

Год спустя я рву ахилл и теряю единственное святилище в своей жизни — баскетбол. В результате операции у меня возникает такая сильная инфекция, что мне чуть не пришлось ампутировать ногу. Год спустя я теряю своего лучшего друга на свете, маму, из-за рака груди», – рассказал Уолл.

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