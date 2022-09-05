Марчин Гортат: «Болею за Уолла, желаю ему успехов на площадке и в жизни»

Бывший игрок «Уизардс» заявил, что забыл о старых разногласиях с разыгрывающим после того, как прочитал о ментальных проблемах экс-одноклубника.

Уолл недавно признался, что после серии неудач в баскетболе и в жизни у него появлялись мысли о суициде.

«Услышать на прошлой неделе, что некогда мой одноклубник думал о самоубийстве было просто ужасно, это потрясло меня. Да, у нас в прошлом возникали разногласия, но сейчас все это уже не имеет значения. Болею за Уолла, желаю ему успехов на площадке и в жизни.

Желаю Джону разорвать лучших разыгрывающих лиги. Я отлично помню его дуэли с Кайри, Роузом и Полом. Люди забыли, насколько он был хорош, как стремителен он был. Джон был особенным игроком, надеюсь, он вернется на этот уровень», – сказал Гортат.

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