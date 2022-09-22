Антон Понкрашов: «У меня были неплохие шансы подписать контракт в НБА. Но никто не объяснил, что надо рискнуть и поехать в Америку»

Теги Антон Понкрашов сборная России НБА БК Пари Нижний Новгород Единая лига ВТБ Баскетбол

Защитник «Нижнего Новгорода» Антон Понкрашов объяснил, почему в свое время не попал в НБА.

«Когда мне было 17-18 лет, я несколько раз участвовал в европейских лагерях и у меня были неплохие шансы и выставиться на драфт, и я думаю, даже подписать контракт с командой. В тот момент не нашлось человека, который мог мне объяснить, чтобы я рискнул и поехал в Америку. Я считал, что правильно сначала чего-то добиться в России, а потом уже ехать в НБА.

Конечно, нужно было не думая ехать в лагеря, показать себя и через них было бы все проще осуществить. Тогда своих мозгов не было, а человек, который мог бы подсказать, этого не сделал», — сказал Понкрашов.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные