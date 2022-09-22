Антон Понкрашов: «У меня были неплохие шансы подписать контракт в НБА. Но никто не объяснил, что надо рискнуть и поехать в Америку»

Защитник «Нижнего Новгорода» объяснил, почему в свое время не попал в .

«Когда мне было 17-18 лет, я несколько раз участвовал в европейских лагерях и у меня были неплохие шансы и выставиться на драфт, и я думаю, даже подписать контракт с командой. В тот момент не нашлось человека, который мог мне объяснить, чтобы я рискнул и поехал в Америку. Я считал, что правильно сначала чего-то добиться в России, а потом уже ехать в НБА.

Конечно, нужно было не думая ехать в лагеря, показать себя и через них было бы все проще осуществить. Тогда своих мозгов не было, а человек, который мог бы подсказать, этого не сделал», — сказал Понкрашов.

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