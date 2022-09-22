Джеймс Уайзмен должен принять участие в тренировочном лагере и сыграть в предсезонных матчах «Уорриорз»

Центровой «Уорриорз» , как ожидается, примет участие в тренировочном лагере и сыграет за команду в предсезонных матчах.

Уайзмен пропустил весь сезон-21/22 из-за осложнений в процессе восстановления после операции на колене, которая ограничила его выступление в дебютном сезоне в лиге 39 матчами.

До травмы 2-й номер драфта-2020 набирал в НБА в среднем по 11,5 очка и 5,8 подбора за игру. Он получил разрыв мениска в апреле.

21-летний Уайзмен выступил в Летней лиге НБА этого года, набирая в среднем 10,5 очка, 5,5 подбора и 2,0 блок-шота за 19,9 минуты на площадке.

«Уайзмен сыграл в Летней лиге. Он чувствовал себя хорошо. Он сказал мне, что набрал примерно четыре килограмма мышечной массы.

Джеймс выглядит огромным, ребята. Он хорошо смотрится», – рассказала инсайдер ESPN Кендра Эндрюс.

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