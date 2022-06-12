Стив Керр: «Кевон Луни мало играл в 3-м матче, это была моя ошибка»

Главный тренер «Голден Стэйт» высоко оценил значимость центрового для команды в финале против «Селтикс» (2-2).

«Он незаменим для нас. Он играл во всех матчах. Мы всегда рассчитываем на этого парня. Он провел мало времени на площадке в третьем матче. Это была моя ошибка», – сказал Керр.

В третьем матче финальной серии Луни сыграл 17 минут, набрав 6 очков, 7 подборов и 3 передачи. Четвертую игру он завершил с показателями 28 минут, 6 очков, 11 подборов, 2 передачи, 1 перехват и 1 блок-шот.

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