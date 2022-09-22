Игрок холонского «Хапоэля» Си Джей Харрис получил разрыв связки колена, поскользнувшись на наклейке

Защитник холонского Си Джей Харрис получил разрыв большеберцовой коллатеральной связки колена в матче Кубка израильской лиги с «Хапоэлем Галил Элион» (91:79).

Харрис получил травму в первой четверти, поскользнувшись на наклейке рядом с трехсекундной зоной.

«Мы должны найти какое-то решение с этими наклейками, им не место на площадке! Игроки катаются на них всю игру, в каждом матче одно и то же. В моем случае все могло закончиться еще хуже, но можно сказать, что повезло. Я скоро вернусь», – написал американец в социальных сетях.

Ожидается, что Харрис пропустит 2-3 месяца.

Евробаскет-2022 реально оказался лучшим в современной истории. И вот почему

ВИДЕО