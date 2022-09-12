Лука Дончич пропустил тренировку сборной Словении

Звездный разыгрывающий сборной Словении Лука Дончич в понедельник пропустил тренировку команды накануне четвертьфинального матча Евробаскета против Польши.

Дончич был замечен с ледяным компрессом на правой лодыжке. Игрок присутствовал на тренировке, но не участвовал в ней.

Матч 1/4 финала плей-офф Евробаскета-2022 между Словенией и Польшей состоится 14 сентября. Начало встречи в 21.30 по московскому времени.

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