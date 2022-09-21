Илона Корстин: «Матчи с сербскими командами вызовут повышенный интерес у российских болельщиков»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин в интервью «Матч ТВ» поделилась ожиданиями от предстоящего Суперкубка, назвала фаворитов турнира, а также рассказала, с какими трудностями столкнулись организаторы относительно приезда сербских команд в Москву.

— Мы ждем интересных матчей на предстоящем Суперкубке. Все уже очень соскучились по баскетболу. В Суперкубке участвуют топ‑команды: четыре лучшие команды лиги по прошлому сезону и два сербских клуба высокого уровня. Думаю, будет очень хороший конкурентный турнир. И в связи с тем, что сейчас у наших клубов недостаток игр с иностранными командами, уверена, эти матчи вызовут повышенный интерес у болельщиков.

— Можно ли выделить фаворита турнира?

— Фаворита сейчас выделить трудно, поскольку наши, российские, команды претерпели изменения в межсезонье: составы поменялись, легионеры поменялись. Конечно, «Партизан» — клуб, выступающий в Евролиге, и работает с ним такой именитый специалист, как Желько Обрадович. Думаю, что «Партизан» будет выглядеть достаточно сильно. Ну, а ЦСКА и — два финалиста Единой лиги ВТБ в последнем сезоне. Поэтому думаю, что они тоже будут биться за титул в Суперкубке.

— Насколько легко было договориться с сербскими клубами об их участии в Суперкубке?

— Их сразу заинтересовал этот турнир. Но поскольку у нас были вопросы, как логистически устроить их приезд, переговоры заняли какое‑то время. В общем, вопросы были исключительно в логистике. Ну, а сейчас у нас складывается все нормально: они приезжают, и мы их очень ждем, ждем, когда они выйдут на паркет и сыграют с нашими командами.

лиги ВТБ пройдет в Москве с 22 по 25 сентября. В турнире примут участие столичный , петербургский «Зенит», краснодарский «Локомотив‑ , казанский , а также сербские команды «Партизан» и «Мега».

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