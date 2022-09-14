Франция вышла в 1/2 финала Евробаскета, победив Италию

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ФИБА представила видеонарезку ключевых моментов матча 1/4 финала Евробаскета-2022 между сборными Франции и Италии (93:85, ОТ).

Итальянцы имели премущество в концовке матча, однако позволили сопернику сравнять счет и уступили в овертайме.

Симоне Фонтеккьо (Италия) не реализовал два штрафных броска при счете 77:75 за 16,3 секунды до конца четвертой четверти. Томас Эртель (Франция) отметился спасительным попаданием в проходе.

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