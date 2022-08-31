Соперник Леброна в Drew League: «Дайте мне шанс в НБА»

Форвард Дион Райт (29 лет, 201 см) заявил, что готов попробовать свои силы в .

Этим летом Райт опекал звезду в матче полулюбительской Drew League. Джеймс набрал 42 очка в тот вечер.

«Я просто хочу, чтобы всего одна команда, всего один генменеджер дал мне реальный шанс. Я точно знаю, что он никогда не пожалеет об этом», – сказал Райт.

С 2019 по 2021 год Дион выступал за в чемпионате Украины. В сезоне-2020/21 он набирал 15,9 очка, 4,6 подбора и 2,9 передачи в среднем за матч. Ранее форвард играл в чемпионатах Японии и Кипра.

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