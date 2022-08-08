«Будивельник» вернул Алека Брауна

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Центровой Алек Браун (30 лет, 216 см) продолжит выступать за украинский «Будивельник».

Американский баскетболист провел 30 матчей за команду в сезоне-21/22, набирая в среднем 10,6 очка, 5,3 подбора и 1,7 блок-шота.

В марте Браун покинул киевский клуб из-за напряженной ситуации в стране и перешел в турецкий «Яловаспор».

«Будивельник» примет участие в квалификационных матчах за выход в групповой этап Лиги чемпионов-2022/23, которые состоятся в конце сентября.

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