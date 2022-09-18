В Краснодаре открылся крупнейший в России центр подготовки молодежных команд

В субботу, 17 сентября, в Краснодаре состоялась торжественная церемония открытия молодежного тренировочного центра «Локомотив-Кубань».

Новый спортивный комплекс не имеет аналогов в России. В тренировочный центр входят три крытые площадки и одна уличная площадка с профессиональным покрытием для баскетбола 3х3.

Также в объекте находятся гостиница на 45 номеров, тренажерный зал, столовая, кафе и медицинский центр.

В церемонии открытия приняли участие президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев, первый заместитель главы администрации Краснодарского края Игорь Галась, заместитель начальника Северо-Кавказской железной дороги по территориальному управлению Михаил Щербаков, исполняющий обязанности главы муниципального образования города Краснодар Максим Слюсарев, заместитель полномочного представителя Президента РФ в ЮФО Алексей Ермаков, исполнительный директор РФБ Владимир Дячок и первый олимпийский чемпион по прыжкам на батуте Александр Москаленко.

Была зачитана поздравительная телеграмма почетного президента Единой лиги ВТБ Сергея Иванова. С видеоэкранов всех присутствовавших приветствовали президент РФБ Андрей Кириленко и генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин.

Также в рамках мероприятия состоялась церемония закладывания капсулы времени с письмом следующему поколению. Капсула будет вскрыта 17 сентября 2042 года.

Фото: официальный сайт РФБ.

Фото: официальный сайт ива-Кубань».

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ