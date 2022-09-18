Андрей Кириленко: «Поздравляю «Локомотив-Кубань» и РЖД с долгожданным открытием тренировочного центра»

Теги Локомотив-Кубань РФБ Андрей Кириленко Единая лига ВТБ Баскетбол

Президент РФБ Андрей Кириленко поздравил «Локомотив-Кубань» с открытием в Краснодаре крупнейшего в России центра подготовки молодежных команд.

«От лица Российской Федерации Баскетбола и себя лично поздравляю «Локомотив-Кубань» и РЖД с долгожданным открытием тренировочного центра!

Я помню, как в 2016 году мы подписали меморандум о будущем строительстве, и сегодня этот невероятно масштабный проект официально можно считать полностью реализованным.

Я желаю всем вам удачи! Тем, кто уже сегодня проявит себя в стенах этой новой, баскетбольной академии. И тысячам спортсменов, которые в будущем раскроют здесь свой потенциал. С гордостью говорю, что теперь для этого есть абсолютно все условия. Желаю процветания тренировочному центру и вместе с ним – всему российскому баскетболу!» – сказал Кириленко.

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