Трипл-дабл Матеуша Понитки помог Польше выбить Словению с Евробаскета

Лидер сборной Польши Матеуш Понитка стал самым результативным игроком матча 1/4 финала Евробаскета-2022 против сборной Словении (90:87).

Экс-форвард оформил трипл-дабл. На его счету 26 очков (8-17 с игры, 5-13 из-за дуги, 5-6 со штрафной линии), 16 подборов, 10 передач и 3 перехвата за 35:29 на площадке.

Польша Понитки выбила из тунира действующего чемпиона Европы (2017) Словению, за которую выступает звездный разыгрывающий . В этом матче Дончич набрал 14 очков.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера