КЭС проведет в Москве школьный Суперкубок с участием команд из России, Монголии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии и Луганска

Пермский проект «КЭС-БАСКЕТ» проведет в Москве международный школьный .

В турнире примут участие женские и мужские команды из России, Монголии, Киргизии, Казахстана, Узбекистана, Белоруссии, а также Луганска. Соревнования пройдут с 22 по 25 сентября.

Проект «КЭС-БАСКЕТ» существует уже 15 лет. Сначала он был региональным, а затем начал проводить школьные турниры по всей России, а также в Киргизии и Монголии.

Участники смогут не только сыграть друг с другом, но и посетить матчи Суперкубка Единой лиги ВТБ.

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