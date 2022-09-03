Лонзо Болл пропустит тренировочный лагерь, выступление на старте сезона под вопросом

Разыгрывающий продолжает испытывать проблемы с левым коленом, травму которого получил еще в январе.

Как сообщает ESPN, Болл пропустит тренировочный лагерь «Буллс», выступление плеймейкера на старте нового сезона находится под большим вопросом.

Болл выбыл из строя из-за повреждения колена, которое изначально воспринималось в клубе как ушиб, но в конечном итоге привело к операции на мениске 28 января. Игрок до сих пор не восстановился. Все попытки увеличить активность перед возвращением в строй приводили к тому, что Лонзо испытывал дискомфорт в суставе.

В сезоне-21/22 Бол провел лишь 35 матчей, набирая 13,0 очка, 5,4 подбора и 5,1 передачи в среднем за игру.

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