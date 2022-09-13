Алекс Карузо: «Мы с Лонзо Боллом входим в 5-10 лучших дуэтов по защите»

Теги травмы Чикаго НБА Алекс Карузо Лонзо Болл Баскетбол

Атакующий защитник «Чикаго» Алекс Карузо высоко оценивает потенциал связки с разыгрывающим Лонзо Боллом.

«Он прогрессирует с каждым годом. Прошлый сезон стал лучшим в его карьере. Он отлично бросал, больше брал на себя, увеличил процент точных передач. Мы с ним вошли в 5 или 10 лучших дуэтов по защите на мяче.

Наша команда не смогла оставаться здоровой в прошлом сезоне. После ноября мы никогда не были в полном составе, даже в плей-офф. Болл – трудяга, так что он вернется готовым», – заявил Карузо.

Болл провел только 35 матче в минувшем регулярном чемпионате, Карузо – 41 матч.

«Чикаго» 5 лет не был в плей-офф, а сейчас на равных играет с чемпионом. Напомните, а что вообще было с «Буллз» после Джордана?

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные