Экс-игрок «Чикаго» Кристиано Фелисио может оказаться в «Гранаде»

«Гранада» проявляет интерес к центровому (30 лет, 208 см), пишет испанское издание Ideal Granada.

Бразильский бигмен провел 258 матчей в , выступая за с 2015 по 2021 год.

В минувшем сезоне Фелисио играл за немецкий в Еврокубке, набирая 12 очков и 7,7 подбора в среднем за матч.

«Гранада» стала победителем второго дивизиона Испании-2021/22 и сыграет в Лиге ACB.

«В Хьюстоне спасли мою жизнь»: кокаин разрушил карьеру 1-го пика 1976 года – но Лукас стал легендарным дедом-ассистентом