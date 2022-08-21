Экс-игрок «Чикаго» Кристиано Фелисио может оказаться в «Гранаде»

«Гранада» проявляет интерес к центровому Кристиано Фелисио (30 лет, 208 см), пишет испанское издание Ideal Granada.
Бразильский бигмен провел 258 матчей в НБА, выступая за «Чикаго» с 2015 по 2021 год.
В минувшем сезоне Фелисио играл за немецкий Ульм в Еврокубке, набирая 12 очков и 7,7 подбора в среднем за матч.
«Гранада» стала победителем второго дивизиона Испании-2021/22 и сыграет в Лиге ACB.
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