Дарран Хиллиард: «Разве не Лоренцо Браун должен был стать MVP Евробаскета?»

Многие представители европейских клубов считают, что самым ценным игроком Евробаскета-2022 должен был стать защитник сборной Испании Лоренцо Браун.

Награда досталась центровому испанцев Уилли Эрнангомесу.

Дарран Хиллиард («Маккаби Тель-Авив»): Разве не Лоренцо Браун должен был стать MVP Евробаскета?

Эксперт Арис Баркас: Лоренцо Брауна ограбили.

Огастин Рубит («Бавария»): 100%.

Дэвид Логан («Динамо Сассари»): Нет никаких сомнений, что MVP должны были дать Брауну.

Дилан Эннис («Гран-Канария»): Те, кто злился из-за вызова Лоренцо в сборную, пожалуйста, не хвалите его сейчас. Нельзя вот так переобуваться на ходу.

Алекс Ренфро («Сан-Пабло Бургос»): У меня интересный вопрос. Я многое прочитал перед Евробаскетом. Те, люди, которые выступали против выдачи Брауну испанского паспорта... Вы празднуете победу?

Средние показатели натурализованного американца на турнире – 15,4 очка, 2,0 подбора, 7,1 передачи и 15,3 балла за эффективность действий.

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