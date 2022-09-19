Хорхе Гарбахоса: «Скариоло – лучший тренер национальной сборной в мире»

Глава Федерации баскетбола Испании Хорхе Гарбахоса отдал должное главному тренеру сборной страны .

Итальянец в воскресенье привел команду Испании к победе на Евробаскете-2022.

«Скариоло – лучший тренер национальной сборной в мире. Он настоящий отец этих ребятишек.

Серджо тренировал Пау Газоля, Хуана Карлоса Наварро, Фелипе Рейеса. Кто-то скажет, что их легко тренировать, но сейчас у него была молодая команда с кучей травм и проблем, но он всем показал, что я прав», – заявил Гарбахоса.

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