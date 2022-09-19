Лоренцо Браун: «Меня много критиковали, но золото Евробаскета говорит само за себя»

Атакующий защитник сборной Испании Лоренцо Браун не скрывал радости после победы над сборной Франции (88:76) в финале Евробаскета-2022.

«Да, это было моей главной целью. И мы сделали это. Вы знаете, меня много критиковали. Думаю, причина в языковом барьере или в моей стране. Я не знаю, что происходило, но, в конце концов, мы говорим на одном языке на площадке. Неважно, какого цвета твоя кожа или откуда ты, мы все братья и люди. То, что мы выиграли эти золотые медали, говорит само за себя», – признался Браун.

Американский баскетболист получил испанское гражданство нынешним летом. Решение Федерации баскетбола Испании пригласить легионера вызвало неоднозначную оценку со стороны общественности.

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