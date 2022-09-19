Серджо Скариоло: «Управлять Феррари сложно, это машина с тонкой настройкой. В этот раз я был с ней немного более груб и агрессивен»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло рассказал о нюансах работы с национальной командой, которая была собрана под Евробаскет-2022.

В финальном матче испанцы победили Францию (88:76).

«Управлять Феррари сложно, ведь это машина с тонкой настройкой, об этом надо постоянно помнить. В этом году я был немного более грубым, требовательным и временами даже агрессивным. Потому что чувствовал, что так надо вести эту машину.

В какой-то момент понял, что игроки не обижаются на меня за жесткую езду, и тогда нам нужно было поднажать на педаль газа. Делать вещи, на которые раньше я не мог осмелиться. Но часть работы тренера – приспосабливаться и подстраиваться.

Вы должны понимать людей, которые собраны в команде, их сильные и слабые стороны, пытаясь максимизировать одни и нивелировать другие», – заявил итальянский тренер.

Золотой стала самая управляемая сборная Евробаскета – Испания. Серджо Скариоло – величайший