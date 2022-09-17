Лоренцо Браун первым в истории набрал 100 очков и 50 передач за Испанию на Евробаскете

Атакующий защитник сборной Испании Лоренцо Браун отметился историческим достижением.

Экс-игрок УНИКСа записал на свой счет 110 очков и 55 передач за 8 матчей на Евробаскете-2022.

Браун стал первым в истории представителем испанской команды, которому удалось преодолеть отметку в 100 очков и 50 передач в рамках одного чемпионата Европы.

Американский баскетболист получил испанское гражданство нынешним летом. Решение Федерации баскетбола Испании пригласить легионера вызвало неоднозначную оценку со стороны общественности.

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