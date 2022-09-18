Айзейя Томас побывал на просмотре в «Лейкерс»

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Двукратный участник Матча всех звезд Айзейя Томас (33 года, 172 см) был одним из нескольких свободных агентов, которые побывали на просмотре в «Лейкерс», сообщает журналист HoopsHype Майкл Скотто.

33-летний разыгрывающий завершил прошлый сезон в «Шарлотт», набирая 8,0 очка, 1,3 подбора и 1,4 передачи в среднем за матч.

В декабре прошлого года Томас подписал с «Лейкерс» 10-дневный контракт и провел за команду четыре матча, набирая в среднем 9,3 очка за 25,3 минуты на площадке. Защитник также провел 17 встреч за «Лейкерс» в сезоне-2017/18.

По словам Скотто, в тренировке также приняли участие Армони Брукс, Шариф Купер, Майкл Малдер, Шабазз Мухаммад, Джереми Лэмб, Дуэйн Бэйкон и Мийе Они.

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