Владислав Емченко – о новом МТЦ: «Рад, что у молодых ребят теперь есть все возможности, чтобы развиваться»

Защитник ива-Кубань» поделился своими впечатлениями от нового молодежного тренировочного центра в Краснодаре.

«Когда жил в интернате, где у нас, кстати, тоже были отличные условия, я не мог представить, что скоро построят такой масштабный проект. Это очень круто. Рад, что у молодых ребят теперь есть абсолютно все возможности, чтобы развиваться, прогрессировать и в будущем стать профессионалами.

Впечатлила архитектура — выглядит очень круто и запоминающейся. Плюс качественная инфраструктура внутри: просторный тренажерный зал, где есть возможность заниматься сразу двум-трем командам одновременно, современный восстановительный центр, ну и, конечно, сами площадки. Идеальный паркет. А что нам не хватило? В то время я считал, что у нас одни из лучших условий в России. Мы ценили то, что у нас есть.

В солнечный Краснодар потянутся люди со всей России. Ведь в юном возрасте для родителей важно, чтобы они были спокойны за ребенка. Чтобы у него были все условия спокойно жить, учиться и заниматься баскетболом. К тому же у «Локо» репутация клуба, который не только выращивает качественных игроков, но и дает им шанс закрепиться в первой команде.

Мы единственный клуб в лиге ВТБ, который привлекает в основу столько своих воспитанников. Теперь важно не подвести руководство, все в наших руках», – сказал Емченко.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ