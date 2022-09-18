Андрей Ведищев: «Ученики академии «Локомотива-Кубань» будут обеспечены всем – спортивной инфраструктурой, медициной, питанием»

Президент «Локомотива-Кубань» произнес эмоциональную речь во время церемонии открытия в Краснодаре молодежного тренировочного центра.

«Много сил, времени и нервов было потрачено на строительство этого центра. Но очень важно, что у нас есть партнеры и друзья, которые на всем этом пути шли с нами рядом, помогали нам во всем. Это ОАО «Российские железные дороги,» это Администрация Краснодарского края, Российская федерация баскетбола, лига ВТБ. Каждый сыграл свою роль, ну а мы двигали все это, потому что мы – локомотив. Что важнее всего, мы – «Локомотив-Кубань». Этот регион – локомотив России. Мы гордимся представлять его.

Отдельные слова хочу сказать в адрес самых юных участников сегодняшнего праздника. Это воспитанники проекта «Локостарт». Они – самое главное, что у нас есть, они – наше будущее. Мы этот турнир начали лет шесть назад, начали заниматься детишками в обычных школах, в их залах. Теперь это уже история – есть чемпионы, победители, есть те, кто уже занимается в системе резерва нашего клуба.

Качество работы, которое мы с открытием центра можем улучшить, даст нам в перспективе еще больше ребят талантливых из «Локостарта», которые смогут попасть в академию «Локомотива-Кубань». И они будут обеспечены всем – спортивной инфраструктурой, медициной, питанием. Так что ребята, все ваших руках – дерзайте. Прославляйте свои школы, своих тренеров, свои клубы, и нашу великую Россию. Всех с праздником!» – сказал Андрей Ведищев.

Пашутин приедет в Краснодар, Астапкович – в Нижний, а финалисты Лиги сыграют в ноябре. Яркие даты в календаре Лиги ВТБ