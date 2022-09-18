Андрей Ведищев: «При сооружении МТЦ учитывали опыт ФМП, «Реала» и «Валенсии»

Президент клуба в интервью RT рассказал, чей опыт учитывался при сооружении нового молодежного тренировочного центра в Краснодаре.

«Белградского ФМП, мадридского «Реала» — у них увидел серьезный, специализированный, именно баскетбольный объект. А также испанской «Валенсии». Клуб располагает прекрасным центром, заниматься в котором могут до 700 человек. Наш МТЦ чуть уступает по масштабу, но не по качеству. В этом плане все на высшем уровне.

Присутствовал на стройке практически постоянно. Вносилось невероятное количество корректировок, отслеживалось проектирование и документация. Этот проект был у меня в голове с 2008 года, и, как баскетболист, который понимает, о чем идет речь, я учел все нюансы. Этот объект мне как родной дом. Я строил его как что-то для души, важное для команды», – сказал Ведищев.

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