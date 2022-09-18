Дирк Новицки: «Результат финала непредсказуем, но я бы выбрал Францию»

Легенда Германии и «Далласа» дал прогноз на финальный матч Евробаскета-2022 между сборными Франции и Испании.

«Это турнир сенсационных поражений больших звезд. Остались две великолепные команды, в которых нет ни одной суперзвезды. Это отличные команды с отличными скамейками запасных. Честно говоря, результат непредсказуем, как и на протяжении всего этого турнира.

Но если выбирать, то я бы выбрал Францию. Как я уже сказал, команды очень близки друг к другу, с хорошими тренерами. Обе команды очень разносторонние, с большим количеством хороших игроков, каждый из которых может проявить себя. Я думаю, что это будет отличный финал», – сказал Новицки.

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