Серджо Скариоло: «Испания не является фаворитом финала»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло заявил, что его команда выйдет на финал Евробаскета против Франции не в качестве фаворита.

«Мы должны играть очень умно, используя наши ограниченные ресурсы. Мы должны довести игру до уровня, на котором мы сможем конкурировать. Игра один на один не очень подходит нам против соперника с большими физическими, спортивными и техническими способностями.

Команда Франции давно играет вместе, обладает большим опытом и игроками из НБА и Евролиги. Формально мы не являемся фаворитами, но нам не раз удавалось сокращать разницу и даже побеждать.

Нам нужно подготовить несколько эффективных вариантов плана на игру, потому что всегда что-то не получается. Самая сложная задача вновь лежит на игроках, которым надо постараться не врезаться в защитную стену Руди Гобера.

Мы должны выйти с положительной энергией, но есть риск, что избыток эйфории приведет к безумным действиям на площадке. Франция – отличный соперник, с опытным тренером, который умеет руководить звездами. Фактор соперничества, с таким количеством новых игроков, не имеет важного значения», – сказал Скариоло.

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