Уилли Эрнангомес перед финалом Евробаскета: «На Испанию ничто не давит, работа уже выполнена»

Теги сборная Испании сборная Франции Гильермо Эрнангомес Евробаскет-2022 Баскетбол

Центровой сборной Испании Уилли Эрнангомес заявил, что на его команду ничто не давит в финале Евробаскета против Франции, тем не менее, она сделает все возможное, чтобы завоевать золото.

«На этом турнире у нас было все: поражение, очень плохая игра, плохое начало матчей, неудачные моменты, камбэки против сильных соперников.

В этом матче нам нужно получать удовольствие от игры. На нас ничто не давит, работа уже выполнена. Тем не менее, у нас остался еще один шаг. Наша амбиция выйдет наружу. Мы снова выложимся на полную и насладимся финалом. Это невероятная, уникальная возможность, поэтому мы будем бороться за золото», – сказал Эрнангомес.

Крутость российской бронзы на Олимпиаде-2012 поражает до сих пор. Это была команда выдающихся мастеров

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные