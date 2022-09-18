Уилли Эрнангомес перед финалом Евробаскета: «На Испанию ничто не давит, работа уже выполнена»

Центровой сборной Испании Уилли Эрнангомес заявил, что на его команду ничто не давит в финале против Франции, тем не менее, она сделает все возможное, чтобы завоевать золото.

«На этом турнире у нас было все: поражение, очень плохая игра, плохое начало матчей, неудачные моменты, камбэки против сильных соперников.

В этом матче нам нужно получать удовольствие от игры. На нас ничто не давит, работа уже выполнена. Тем не менее, у нас остался еще один шаг. Наша амбиция выйдет наружу. Мы снова выложимся на полную и насладимся финалом. Это невероятная, уникальная возможность, поэтому мы будем бороться за золото», – сказал Эрнангомес.

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