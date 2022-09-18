Руди Фернандес: «Ни я в свои 37 лет, ни Усман Гаруба в 21 не знаем, сыграем ли мы еще когда-нибудь в финале»

Форвард сборной Испании Руди Фернандес заявил, что его команда готова дать бой Франции в финале Евробаскета-2022.

«Это будет особенный финал. Мы здесь, чтобы получить удовольствие от отличного финала против одной из лучших команд. Единственное, что мы можем сделать, это насладиться и сделать все, чтобы хотя бы уйти с высоко поднятой головой.

Я вижу, как счастливы наши молодые игроки, они в предвкушении чего-то уникального. Мне не нужно ничего им говорить, просто наслаждайтесь моментом. Ни я в свои 37 лет, ни в 21 не знаем, сыграем ли мы когда-нибудь еще в финале. В спорте бывает всякое, история показывает, что в конце фавориты могут провалиться», – сказал Фернандес.

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