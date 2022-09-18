Небойша Видич – о финале Евробаскета: «Не знаю, кто выиграет, но мои симпатии на стороне Испании»

Главный тренер Небойша Видич отдает предпочтение сборной Испании в сегодняшнем финале Евробаскета-2022.

«Я не знаю, кто выиграет, но мои симпатии на стороне Испании, потому что они выиграли больше матчей как настоящая команда», – передает слова сербского специалиста Телеграм-канал Единой лиги ВТБ.

Сегодня в Берлине состоится финальный матч Евробаскета-2022 между сборными Испании и Франции. Начало встречи в 21:30 по московскому времени.

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