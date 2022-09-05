Брэндон Гарретт стал игроком «Автодора»

подписал контракт на сезон-22/23 с форвардом Брэндоном Гарреттом (32 года, 206 см). Сезон-21/22 Гарретт провел в чемпионатах Венгрии и Греции. В составе «Керменда» он набирал в среднем по 16,8 очка, 7,4 подбора и 1,0 блок-шота. В декабре 2021 года перешел в «Ираклис», средние показатели в греческой лиге составили 13,0 очка, 7,9 подбора (4-е место) и 1,1 перехвата в среднем за игру. Гарретт играет в Европе с 2013 года. Выступал за клубы «Овьедо», «Хуаристи», «Кастелло», «Женева», «Тиндастолл», «Лузитания», «Бонкур», «Фрибург», «Керменд», «Ираклис».

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