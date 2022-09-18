Деннис Шредер: «Германия ждала эту медаль 17 лет»

Разыгрывающий сборной Германии Деннис Шредер заявил, что у его команды будет достаточно мотивации в матче за третье место Евробаскета-2022 против Польши.

«Мы хотим завоевать медаль. Если это случится, мы войдем в историю. И это мотивация, которой хватит на всех. Без мотивации здесь нечего делать. Все мотивированы на победу.

Германия ждала эту медаль 17 лет, и написание новой истории — это достаточная мотивация, чтобы еще раз поставить на чашу весов все свои навыки и силы. Перед началом чемпионата мы поставили перед собой цель выиграть медаль, и это все еще возможно. Для этого нам нужно только выиграть у Польши», – сказал Шредер.

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