Серджо Скариоло: «Эта медаль, вероятно, наименее ожидаемая, но самая приятная»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло прокомментировал победу своей команды в полуфинале Евробаскета над Германией (96:91) и выход в финал.

«Прежде всего, должен поздравить сборную Германии, это замечательная команда. Их болельщики создали прекрасную атмосферу на арене.

Я не могу подобрать слова, чтобы поздравить своих игроков. Они выступили выше всяких ожиданий. Эта медаль, вероятно, наименее ожидаемая, но самая приятная. Это все благодаря упорной работе, сплоченности, командному баскетболу, желанию преодолеть предел своих возможностей и силе воли. Мы вернулись в игру и продолжали верить в себя», – сказал Скариоло.

Испания обеспечила себе как минимум второе место на Евробаскете-2022. Для Скариоло эта медаль станет восьмой за все время, проведенное на посту главного тренера национальной сборной (2009-2012, 2015-2022).

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