Усман Гаруба – о 7 передачах в матче с Германией: «Да я всю жизнь хорошо пасовал»

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Форвард сборной Испании и «Рокетс» Усман Гаруба после победного матча 1/2 финала Евробаскета с Германией заявил, что не удивлен высокому показателю по результативным передачам.

В активе Гаруба 4 очка, 5 подборов и 7 передач. В послематчевое интервью форварда ворвался его товарищ по команде Хуан Эрнангомес.

«Усман, ты где научился так пасовать?», – спросил Эрнангомес с улыбкой.

«Да я всю жизнь хорошо пасовал, просто в меня никто не верил. Теперь они все увидели. Мы в финале. Я так счастлив.

Перезапуск карьеры? Это не перезапуск. Я много работал, даже с травмой. Я много работал ради этого момента. Хочу показывать такую игру и в НБА. И в матчах за национальную команду. Так рад за себя и товарищей по команде», – заявил Гаруба.

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