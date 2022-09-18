«Лейкерс» просмотрят Шабазза Мухаммада и Джереми Лэмба

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«Лейкерс» просмотрят нескольких опытных игроков, сообщает обозреватель FoopsHype Майкл Скотто.

В шорт-лист калифорнийского клуба входят Шабазз Мухаммад (29 лет, 198 см) и Джереми Лэмб (30 лет, 196 см).

Мухаммад не играл в НБА с 2018 года. В последние сезоны он выступал в чемпионатах Китая и Филиппин, а также в Лиге развития.

Лэмб завершал минувший сезон в «Сакраменто», набирая 7,9 очка и 3,5 подбора в среднем за матч.

Также на просмотре «Лейкерс» побывали Дуэйн Бэйкон (27 лет, 198 см) и Мийе Они (25 лет, 196 см).

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