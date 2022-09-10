Руди Гобер: «Наша цель – золотые медали Евробаскета»

Лидер сборной Франции Руди Гобер прокомментировал победу над сборной Турции (87:86, ОТ) в 1/8 финала Евробаскета-2022.

«В баскетболе ничего не гарантировано, поэтому он прекрасен. Наша цель – выиграть золотые медали, но теперь важно сосредоточиться на следующем матче. У нас много работы. Это, наверное, лучший Евробаскет за всю историю. Здесь много сильных команд, что делает турнир значимым и сложным для нас», – заявил Гобер.

Центровой «Миннесоты» набрал 20 очков и совершил 17 подборов. Также он исполнил спасительный данк в концовке четвертой четверти и перевел игру в овертайм.

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