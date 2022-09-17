Бисмак Бийомбо: «Я вижу только Испанию и Африку в финале Евробаскета»

Центровой «Финикса» Бисмак Бийомбо подколол экс-игрока сборной Франции Николя Батюма в твиттере.
«Франция против Испании в финале. Вы действительно думали, что здесь будет кто-то другой?», – написал Батюм.
«Я вижу только Испанию против Африки. Без комментариев», – ответил Бийомбо.
Твит конголезского центрового вызвал неоднозначную реакцию общественности. Баскетболисту пришлось объясниться.
«Да ладно, ребята, нельзя воспринимать такое всерьез. Я понимаю, что это может кого-то задеть, но это была всего лишь шутка. У меня есть французские друзья и бывшие одноклубники, которые прибыли из Африки и оформили двойное гражданство! Здесь правда нет ничего, кроме шутки. Давайте остановимся на этом 🤦🏾♂️», – написал Бийомбо позже.
«Мы знаем, Бис, не волнуйся!!!», – прокомментировал заявление Бийомбо атакующий защитник «Нью-Йорка» и французской сборной Эван Фурнье.
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