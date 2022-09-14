Джанмарко Поцекко: «Промахи Фонтеккьо в концовке ничего не значат, он MVP Евробаскета»

Главный тренер сборной Италии Джанмарко Поццекко поддержал форварда команды после поражения от сборной Франции (85:93, ОТ) в 1/4 финала Евробаскета-2022.

Фонтеккьо не реализовал два штрафных броска при счете 77:75 и лэй-ап при счете 77:77 на последних секундах четвертой четверти игры.

«Однажды Бранислав Прелевич сказал мне кое-что. Я был расстроен после одного из матчей, когда не реализовал много бросков. Он спросил меня, сколько бросков я промазал за свою жизнь. Я ответил: «Не знаю, может быть, 5 000. Так ведь?» Он сказал, что это наша жизнь.

Промахи ничего не значат. Имеет значение то, как вы играете и тренируетесь. Симоне любит баскетбол и будет выступать в через месяц. Он станет монстром, вот увидите. Такое случалось со всеми. Мне жаль, потому что он этого не заслужил. Он сильный человек. Он не будет спать сегодня ночью. Но через несколько дней вы поймете, что он сделал. Он был лучшим игроком Евробаскета, однозначно», – заявил Поццекко.

Яннис тоже покидает Евробаскет. В баскетболе ФИБА он не потянул против Денниса Шредера