Испания попала в финалы международных турниров-2022 всех возрастов

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Сборная Испании приняла участие в финальных матчах чемпионата Европы этого года во всех возрастах.

У юношей испанские национальные команды выиграли Евробаскет U20 и U18. Также юноши вышли в финал чемпионата Европы U16 и стали вторыми на чемпионате мира U17.

У девушек Испания выиграла Евробаскет U20 и взяла «серебро» на турнирах U18 и U16. На чемпионате мира U17 испанские девушки тоже взяли серебряные медали.

В воскресенье основная команда сыграет в финале Евробаскета-2022 против сборной Франции.

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