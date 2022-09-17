Серджо Скариоло: «Мы в восторге от Лоренцо Брауна»

Главный тренер сборной Испании Серджо Скариоло похвалил защитника команды после победного матча 1/2 финала Евробаскета с Германией (96:91).

Натурализованный американец в пятницу набрал 29 очков и 6 передач.

«Лучший сценарий адаптации в команде нового игрока невозможно вообразить. То, как он вписывается в команду с игровой точки зрения и становится органичной частью коллектива, налаживая человеческие отношения. На ежедневной основе задает тон в качестве лидера, понимает, что нужно сборной.

Мы в восторге от Лоренцо и надеемся, что этот опыт приносит ему удовольствие. Ребята в команде так рады видеть этого человека и баскетболиста частью нашей семьи», – заявил Скариоло.

Американец получил гражданство Испании прошедшим летом. Испанский профсоюз игроков выступал против решения федерации баскетбола страны натурализовать Брауна и вызвать в сборную.

Евробаскет – это сенсации каждый день. Теперь вот и Лука Дончич отлетел от поляков