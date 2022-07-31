Джей Ар Смит: «Трэй Янг – снайпер, роль разыгрывающего мешает ему раскрыться»

Бывший игрок НБА Джей Ар Смит считает, что лидеру «Атланты» мешает роль разыгрывающего на площадке.

«Он не разыгрывающий в том смысле, что пытается вовлечь в атаку других парней. Он снайпер. Трэй похож на или . Он разыгрывающий только потому, что ему приходится этим заниматься. Но вообще он снайпер. Это не дает ему раскрыться», – сказал Смит.

В плей-офф-2022 Янг набирал в среднем 15,4 очка при реализации 31,9% с игры и 18,4% из-за дуги. Также он совершал по 6 передач при 6,2 потери за матч.

Этим летом «Хоукс» приобрели у звездного разыгрывающего .

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