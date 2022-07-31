Джей Ар Смит: «Трэй Янг – снайпер, роль разыгрывающего мешает ему раскрыться»

Бывший игрок НБА Джей Ар Смит считает, что лидеру «Атланты» Трэй Янг мешает роль разыгрывающего на площадке.
«Он не разыгрывающий в том смысле, что пытается вовлечь в атаку других парней. Он снайпер. Трэй похож на Кайри Ирвинга или Стефена Карри. Он разыгрывающий только потому, что ему приходится этим заниматься. Но вообще он снайпер. Это не дает ему раскрыться», – сказал Смит.
В плей-офф-2022 Янг набирал в среднем 15,4 очка при реализации 31,9% с игры и 18,4% из-за дуги. Также он совершал по 6 передач при 6,2 потери за матч.
Этим летом «Хоукс» приобрели у «Сан-Антонио» звездного разыгрывающего Деджонте Мюррэя.
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