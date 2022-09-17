Лоренцо Браун набрал 29 очков и 6 передач в победном матче 1/2 финала Евробаскета против Германии

Защитник сборной Испании Лоренцо Браун стал лучшим игроком в составе своей команды в победном матче 1/2 финала Евробаскета-2022 против Германии (96:91).

Бывший игрок казанского УНИКСа набрал 29 очков (11 из 17 с игры, 3 из 7 из-за дуги, 4 из 4 с линии штрафных), сделал 6 передач, 2 подбора и 4 потери за 33:39 на площадке.

Американец получил гражданство Испании этим летом. Испанский профсоюз игроков выступал против решения федерации баскетбола страны натурализовать Брауна и вызвать в сборную.

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