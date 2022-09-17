Хуан Эрнангомес: «Никто не делал ставку на нас»

Форвард сборной Испании Хуан Эрнангомес после победы над Германией (96:91) в полуфинале Евробаскета-2022 объяснил, как его команде удалось вопреки всем прогнозам дойти до финала.

«Мы никогда не сдаемся. Мы не эгоисты. Мы верим в партнеров по команде и тренерский штаб. Мы верим в наш план на игру. У нас многое получается.

Команда – это значит, что все усердно работают на благо команды. Каждый из нас чувствует себя важной частью команды. Каждый из 12 игроков, от менеджера по экипировке до терапевта. Каждый чувствует себя значимым, и я думаю, что это наш ключ.

Никто не делал ставку на нас. Никто в нас не верил до начала турнира. Но мы видим себя в качестве чемпионов», – сказал Эрнангомес.

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