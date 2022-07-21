7-й номер драфта Шарп из «Портленда» избежит операции на плече

Защитник избежит операции на плече и будет восстанавливаться консервативными методами.

Седьмой номер драфта-2022 получил небольшой разрыв суставной губы левого плечевого сустава в первом же матче Летней лиги НБА, после чего пропустил оставшиеся игры турнира.

Ожидается, что Шарп восстановится к тренировочному лагерю «Блэйзерс».

Парень из НБА претендовал на 130-миллионный контракт. Теперь его призывают выкинуть из лиги за издевательства над женой

Предполагаемых убийц Шабтая Калмановича признали виновными. Хотя ни заказчика, ни мотива преступления так и не выявили